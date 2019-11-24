Gençlerbirliği maçının ardından

24.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:04

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söylerken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise 2'nci golü atamamalarının kendilerini sıkıntıya soktuğunu vurguladı.

Süper Lig'in 12'inci haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, öne geçtikten sonra 2'nci golü bulamamalarının yenilgiye neden olduğunu ifade ederek, "Bugün bizim için fırsattı. 6 oyuncumuz, sakatlığı ve cezası nedeniyle oynamadı. Burada 4'üncü sezonum. Kişilere bağlı değil plana sadık kalan bir oyun tarifi yapıyordum. Maça iyi başladık. Doğru yerleştik. Doğru tercihler yaptık. Oyun dengelendi. Daha sonra ise kopuk oynamaya başladık. İkinci golü bulmamız gerekiyordu. Dakikalar ilerledikçe daha fazla savunma yapmak durumunda kaldık. Gençlerbirliği erken hamleler yaptı. Savunma yapmak bizi yordu. Dönen toplar atak oldu. Yediğimiz ilk golden sonra çabuk toparlansak baskı yaratabilirdik. Bugünkü kaybı 2. golü atamamamıza bağlıyorum." şeklinde konuştu.

Kemal Özdeş, Gençlerbirliği'nin kazandığı penaltıdan önce Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita'nın ceza sahasında yerde kalması ile ilgili bir pozisyonunun sorulması üzerine ise şu cevabı verdi: "Koita'nın pozisyonunu seyretmedim. Ama akan oyunda pozisyona bakılabilirdi. Dördüncü hakem pozisyonun penaltı olmadığını söyledi. Daha önce Hajradinovic'e arkadan yapılan pozisyonda faul verilebilirdi. Dönüşünde sanırım penaltı oldu. Böyle verilmeyen penaltılar biliyorum. Standardı oturtamadık ama mağlubiyeti buna bağlamıyorum. 90 dakikaya hazır olmak ve plan dışına çıkmamak gerekiyor. Bugünkü sorunumuz buydu"HAMZA HAMZAOĞLU: GÖREVE GELDİĞİMİZDEN BU YANA TAKIMDA İYİYE GİDİŞ VAR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Önemli bir maçtı. Galibiyetle ayrılmak beni mutlu etti. Göreve geldiğimizden bu yana takımda iyiye gidiş var. Milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalıştık. Oyun anlayışımızı daha iyi duruma getirdik. Futbol olarak iyi duruma gelmek istiyoruz. Oyuncularım son ana kadar pes etmedi ve istedi. Bu, bizi mutlu etti. Üç haftadan beri farklı oyuncuları sahaya sürmemize rağmen hepsi katkı sağladı. Beni en çok mutlu eden bu. En iyisini yapmaya gayret edeceğiz. 'Hedefler ulaşıldıkça uzaklaşır ve zorlaşır' diye bir söz var. Dolayısıyla bu zorlukları aşmak için yola çıktık. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA