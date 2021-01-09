Gençlerbirliği maçından notlar

Fatih Terim, 4 maç sonra takımın başında

Kadroda 7 Türk oyuncu

Ozornwafor ilk kez kadrodaEmre Kılınç ve Ömer Bayram cezalıHalis Özkahya, ligde 804 gün sonra Galatasaray maçında düdük çaldıGençlerbirliği 4 eksikle sahada

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetti. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ile İbrahim Bozbey üstlendi.Süper Lig'de geriye kalan 17 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 de mağlubiyeti bulunan ve geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında galip gelerek çıkışa geçmek ve zirveyle puan farkını kapatmak istiyor. Süper Lig'de bu sezon iç sahada 8 maçta; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyeti bulunan Galatasaray, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de bugüne kadar 96 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray ve Gençlerbirliği rekabetinde sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa kazandı. 21 maç ise beraberlikle tamamlandı. 164 gol Galatasaray atarken, Ankara temsilcisi ise 101 gol kaydetti.TERİM, 4 MAÇ SONRA TAKIMININ BAŞINDAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Karagümrük maçındaki olaylar nedeniyle 5 maç ceza verilen, ardından cezası 4 maça inen tecrübeli teknik adam, Göztepe, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında takımını yalnız bıraktı. Cezasını tamamlayan Terim, zorlu Gençlerbirliği maçında saha kenarında yerini aldı.KADRODA 7 TÜRK OYUNCUSarı-kırmızılılarda bir önceki maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yapıldı. Linnes'in yerine Şener, Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir, Luyindama'nın yerine Marcao, Ömer Bayram'ın yerine ise Arda Turan forma giydi. Arda, aynı zamanda sahada kaptan olarak yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçına, "Okan, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Belhanda, Diagne" ilk 11'i ile çıktı. Geçmişte 11 yabancı oyuncu ile sahaya çıktığı için eleştirilen Galatasaray, Başkent ekibinin karşısına kadroda 7 Türk oyuncuyla çıktı. Konuk ekipte ise teknik direktör Mustafa Kaplan sahaya "Übeyd, Johansson, Toure, Arda, Polomat, Candeias, Motta, Murat, Sefa, Soner, Ayite" ilk 11'ini sürdü.OZORNWAFOR İLK KEZ KADRODAGeçtiğimiz yıl Enyimba'dan transfer edilen ve İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanan Galatasaray'ın 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Valentine Ozornwafor, sarı-kırmızılılarda ilk kez maç kadrosunda yer aldı.EMRE KILINÇ VE ÖMER BAYRAM CEZALARI NEDENİYLE OYNAYAMADIKonyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Ömer Bayram ile Antalyaspor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Emre Kılınç, Gençlerbirliği maçında kadroda yer alamadı. Sarı-kırmızılılarda Belhanda ve Luyindama ise kart sınırında bulunuyor. Falcao, Etebo ve Feghouli sakatlıkları nedeniyle oynayamazken, Omar Elabdellaoui'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.HALİS ÖZKAHYA, LİGDE 804 GÜN SONRA GALATASARAY MAÇINDA DÜDÜK ÇALDISon olarak Süper Lig'de 28 Ekim 2018'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı yöneten Halis Özkahya, 804 gün sonra sarı-kırmızılıların maçında düdük çaldı. Malatyaspor maçında Galatasaray camiası tarafından tepki gösterilen Özkahya, ardından Galatasaray'ın 2 hafta sonra evindeki Konyaspor maçında VAR hakemi olarak görev yapmış ve penaltı pozisyonunda karşılaşmanın hakemini VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle günlerce eleştirilmişti. Özkahya, bu süreç sonrası Galatasaray'ın sadece Türkiye Kupası'nda 15 Ocak 2020'deki Çaykur Rizespor maçını yönetti.GENÇLERBİRLİĞİ 4 EKSİKLE SAHADA

Son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan ve geçen hafta Atakaş Hatayspor'u evinde 3-1 yenen Gençlerbirliği ise Galatasaray deplasmanına moralli çıktı. Başkent ekibi, Süper Lig'de 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle 19 puan ve averajla 16'ncı sırada yer alıyor. Galatasaray'dan puan kopararak seriye devam etmek isteyen, son 7 haftada sadece 1 mağlubiyet alan Mustafa Kaplan'ın öğrencileri, bu çıkışı sürdürmenin peşinde. Başkent ekibinde Nordfeldt, Ömürcan ve Stancu sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemezken, son Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Giovanni Sio da kadroda yerini alamadı. Öte yandan Nordfeldt'in yerine sahaya çıkan kaleci Übeyd ise Gençlerbirliği formasıyla ligde ilk maçına çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER