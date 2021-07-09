Gençlerbirliği, Lua Lua'yı kadrosuna katıyor
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Gençlerbirliği, Lua Lua'yı kadrosuna katıyor

Gençlerbirliği, Lua Lua'yı kadrosuna katıyor
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak İngiltere Championship takımlarından Luton'da forma giyen kanat oyuncusu Kazenga Lua Lua ile görüşüyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak İngiltere Championship takımlarından Luton'da forma giyen kanat oyuncusu Kazenga Lua Lua ile görüşüyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği, yeni sezonda kadrosuna güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bu doğrultuda İngiltere Championship takımlarından Luton Town'da forma giyen Demokratik Kongolu Kazenga Lua Lua ile görüşmelerini sürdürüyor. Kariyerinin tamamını İngiltere'de geçiren 30 yaşındaki futbolcunun, takımıyla sözleşmesi geçtiğimiz sezon sonunda sona erdi. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.Öte yandan Kazenga Lua Lua, daha önce Türkiye'de Karabükspor, Çaykur Rizespor, Akhisarspor Şanlıurfaspor gibi takımlarda forma giyen Lomana Lua Lua'nın da kardeşi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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