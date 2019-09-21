Gençlerbirliği, lideri konuk edecek
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Trabzonspor ile geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kalan ve puanla tanışan Gençlerbirliği, ligde bu sezonki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırmayı hedefleyen başkent temsilcisinde bu maç öncesi tek eksik bulunuyor.
Ligde 1 puanla haftaya 17. sırada giren Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.