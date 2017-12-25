Gençlerbirliği Kupa Maçına Hazır
Gençlerbirliği, sahasında yarın Bursaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, sahasında yarın Bursaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda top kapma çalışmasıyla süren idman, yine dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Tedavilerine devam edilen Luccas Claro, Dialo Guidileye, Serdar Özkan ve Halil İbrahim Pehlivan, antrenmana katılmadı.
Gençlerbirliği ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçı, yarın saat 18.30'da başlayacak.
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