Gençlerbirliği küme mi düştü? Hangi takımlar küme düşebilir?

Süper Lig karşılaşmalarında bazı takımlar küme düşmemek için büyük mücadele verecek. Peki, Gençlerbirliği küme mi düştü? Hangi takımlar küme düşebilir? Kayserispor küme düştü mü?

Süper Lig karşılaşmalarında bazı takımlar küme düşmemek için büyük mücadele verecek. Peki, Gençlerbirliği küme mi düştü? Hangi takımlar küme düşebilir? Kayserispor küme düştü mü?

HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞEBİLİR?

En son Denizlispor'un ve Ankaragücü'nün küme düşmesi sonucunda karşılaşma Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında olacak. Gençlerbirliği ise Göztepe'yi mağlup ederek ligde kalma mücadelesini devam ettirdi.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Fenerbahçe Süper Lig'in 42. haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kayserispor - Fenerbahçe 20.30'da karşı karşıya gelecek maçı