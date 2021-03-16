Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulu ertelendi
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Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulu ertelendi

16.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:32
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulu ertelendi

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda ertelendiği bildirildi.

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda ertelendiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kırmızı-siyahlıların 21 Mart'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 28 Mart'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurulunun Kovid-19'a karşı alınan tedbirler doğrultusunda ertelendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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