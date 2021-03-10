Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 21 Mart'ta yapılacak
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Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 21 Mart'ta yapılacak

10.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:06
Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 21 Mart'ta yapılacak

Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 21 Mart'ta, çoğunluk sağlanamazsa 28 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 21 Mart'ta, çoğunluk sağlanamazsa 28 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Yapılan genel kurul çağrısına göre, 21 Mart Pazar günü Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleşecek toplantıda çoğunluk şartı aranacak. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı 28 Mart Pazar gününe ertelenecek. Bu toplantıda ise çoğunluk şartı aranmayacak.

Başkanlık seçiminin olacağı genel kurul pandemi önlemleri çerçevesinde alınacak tedbirlerle yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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