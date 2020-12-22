Gençlerbirliği Kulübünden Özkan Sümer için taziye mesajı
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Gençlerbirliği Kulübünden Özkan Sümer için taziye mesajı

22.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:56
Gençlerbirliği Kulübünden Özkan Sümer için taziye mesajı

Gençlerbirliği Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Türk futbolunun mümtaz şahsiyetlerinden olan ve Türk futboluna kattığı sayısız değerle tarihe geçen Özkan Sümer'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; başta Trabzonspor camiası olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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