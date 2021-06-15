Gençlerbirliği Kulübünde, yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı
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Gençlerbirliği Kulübünde, yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği Kulübünde, yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Kulübünde, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetiminin görev dağılımı gerçekleşti.

Gençlerbirliği Kulübünde, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetiminin görev dağılımı gerçekleşti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Niyazi Akdaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

Başkan: Niyazi Akdaş

Başkan vekili: Arif Ölmez

Genel sekreter: İlke İğrek

Sayman: Şahap Yaralı

Basından sorumlu asbaşkan Muammer Akyüz

Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Sinan Aydın

Taraftardan sorumlu asbaşkan: Mehmet Soylu

İstanbul bölgesinden sorumlu asbaşkan: Kubilay Güvenç

Şirketleşme ve üye ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Dide Özdikmen

Güvenlik ve idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Eraslan Er

Kamu ilişkileri ve projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Esra Özel

Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi: İsmet Beltan, Talip Çankırı

Sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Kadir Kudret Hatipoğlu

Sosyal işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Murat Karahan

Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Özgür Erdem İncesu

Organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Paşa Murat Barut, Taner Yıldırım

Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi:

Kurumsal iletişim ve organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Ünaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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