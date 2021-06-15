Gençlerbirliği Kulübünde, yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı
Gençlerbirliği Kulübünde, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetiminin görev dağılımı gerçekleşti.
Gençlerbirliği Kulübünde, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetiminin görev dağılımı gerçekleşti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Niyazi Akdaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:
Başkan: Niyazi Akdaş
Başkan vekili: Arif Ölmez
Genel sekreter: İlke İğrek
Sayman: Şahap Yaralı
Basından sorumlu asbaşkan Muammer Akyüz
Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Sinan Aydın
Taraftardan sorumlu asbaşkan: Mehmet Soylu
İstanbul bölgesinden sorumlu asbaşkan: Kubilay Güvenç
Şirketleşme ve üye ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Dide Özdikmen
Güvenlik ve idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Eraslan Er
Kamu ilişkileri ve projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Esra Özel
Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi: İsmet Beltan, Talip Çankırı
Sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Kadir Kudret Hatipoğlu
Sosyal işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Murat Karahan
Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Özgür Erdem İncesu
Organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Paşa Murat Barut, Taner Yıldırım
Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi:
Kurumsal iletişim ve organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Ünaldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki