Gençlerbirliği Kulübünde, yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği Kulübünde, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetiminin görev dağılımı gerçekleşti.

Gençlerbirliği Kulübünde, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetiminin görev dağılımı gerçekleşti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Niyazi Akdaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

Başkan: Niyazi Akdaş

Başkan vekili: Arif Ölmez

Genel sekreter: İlke İğrek

Sayman: Şahap Yaralı

Basından sorumlu asbaşkan Muammer Akyüz

Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Sinan Aydın

Taraftardan sorumlu asbaşkan: Mehmet Soylu

İstanbul bölgesinden sorumlu asbaşkan: Kubilay Güvenç

Şirketleşme ve üye ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Dide Özdikmen

Güvenlik ve idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Eraslan Er

Kamu ilişkileri ve projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Esra Özel

Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi: İsmet Beltan, Talip Çankırı

Sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Kadir Kudret Hatipoğlu

Sosyal işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Murat Karahan

Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Özgür Erdem İncesu

Organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Paşa Murat Barut, Taner Yıldırım

Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi:

Kurumsal iletişim ve organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Ünaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki