Gençlerbirliği Kulübünde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Gençlerbirliği Kulübünde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği Kulübünde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde bir personelin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde bir personelin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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