Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cavcav, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, spor, haber ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.

Başkan Cavcav, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafı seçti.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafına oy veren Cavcav, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafını tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar