Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav: "Geleceğimizi gençlerimize duyduğumuz güven... Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ı ziyaret etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre kulüpte gerçekleşen görüşmede, MHP Meclis Üyeleri Alpaslan Doğan ve Rüştü Biçer de yer aldı.

Görüşmede Gençlerbirliği'nin altyapıya verdiği öneme dikkati çeken Murat Cavcav, "Geleceğimizi gençlerimize duyduğumuz güven belirleyecek." diye konuştu.

Murat Ilıkan ise Gençlerbirliği'nin yetiştirdiği gençlerle gurur duyduklarını belirterek, "Elimizden geldiğince özellikle altyapı konusunda Gençlerbirliği'nin sorunlarını çözmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Cavcav, Ilıkan'a isminin yazılı olduğu 06 numaralı Gençlerbirliği forması hediye etti.

Kaynak: AA