Gençlerbirliği Kulübü 98 yaşında
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Gençlerbirliği Kulübü 98 yaşında

14.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:00
Gençlerbirliği Kulübü 98 yaşında

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 98. yılını kutladı.

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 98. yılını kutladı.

Başkent temsilcisi, sosyal medya hesaplarından kırmızı-siyahlı takımın kuruluş tarihçesinin anlatıldığı video yayımladı.

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın insanı 98 yıldır her bahar daha genç. Yüreğindeki gençlik ateşi daha kor. Yüzündeki adanmışlık daha keskin. Kanı daha kırmızı, gözü daha kara. Bu memlekette kapılar kalplere açılır. Sokaklar gençlere çıkar ve gelincikler her daim geleceğe bakar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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