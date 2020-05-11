Gençlerbirliği korona virüs testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline korona virüs testleri yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline korona virüs testleri yapıldı.

Gençlerbirliği bu sabah İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak testten geçti. Teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline; Kulüp Doktoru Gürhan Dönmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kadir Kudret Hatipoğlu tarafından korona virüs tarama testleri yapıldı. Testlerin sonuçlanmasının ardından Başkent ekibi antrenmanlara başlayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA