Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başladığı bildirildi.

Futbolcuların, antrenmanın son bölümünde dar alanda üç kaleli maç yaptığı belirtildi.

Antrenmandan önce ise takım kaptanı Staphane Sessegnon ile kulüp tercümanı Vahit Kavi'nin yeni yaşlarının kutlandığı aktarıldı.

Sessegnon, takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada, "Doğum günümü unutmadığınız ve benimle bu mutluluğu paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Sezonun son bölümünde bize yakışan futbolu oynayıp, güzel bir final yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA