Gençlerbirliği kombine bilet fiyatlarında indirim yaptı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, kombine bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, indirim yapılan kombine biletlerin 17 Ocak Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda Adanaspor ile oynanacak karşılaşmada geçerli olacağı belirtildi.

İlan edilen yeni yeni kombine bilet fiyatları şu şekilde:

Kale arkası tribün: 70 lira

Maraton tribünü: 100 lira

Kapalı tribün: 125 lira

VIP tribün: 175 lira

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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