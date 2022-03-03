Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ligde 28. haftayı bay geçen başkent ekibi, hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Sabah bölümünde salon çalışması yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, akşam bölümünde ise sahada taktik ağırlıklı çalıştı.

Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda dört takımlı mini turnuva oynadı.

Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto, Pazar, Mart, Spor, Haberler

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