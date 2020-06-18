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Gençlerbirliği, Kayserispor'u yenip rahatlamak istiyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'e galibiyetle başladıklarını hatırlatarak, bu hafta Hes Kablo Kayserispor'u yenerek son 6 haftaya rahat girmek istediklerini söyledi.

Gençlerbirliği, Kayserispor'u yenip rahatlamak istiyor
18.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:10

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'e galibiyetle başladıklarını hatırlatarak, bu hafta Hes Kablo Kayserispor'u yenerek son 6 haftaya rahat girmek istediklerini söyledi.

Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ay sonra tekrar başlayan Süper Lig'de geride kalan hafta İttifak Holding Konyaspor'u yendiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ne mental olarak ne fizik olarak futbolculardan bıraktıkları gibi bir performans beklemek hayalcilik olurdu. Biz de bu durumun dezavantajını yaşadık. Rakibimiz maça iyi başladı, süre ilerledikçe onlarda da düşüş oldu. İki takım da bu yüzden 90 dakikayı tam anlamıyla iyi geçiremedi. Kazandığımız, böyle bir dönemden galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz."

Ligde 31 puanla 12. sırada ve düşme hattının 6 puan üstünde yer aldıklarını anımsatan Cavcav, Hes Kablo Kayserispor'la 20 Haziran Cumartesi günü yapacakları maçın önemine dikkati çekti.

Zor bir karşılaşma oynayacaklarını vurgulayan Cavcav, "Şimdi önümüzde Kayserispor maçı var. Çok önemli bir maç daha yaşayacağız ama takımımıza inancım ve güvenim tam. Kayseri'den de üç puanla dönerek ligin son bölümüne daha güvende ve rahat girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Altyapımızın oyun içinde bu kadar etken olması bizi ayrıca gururlandırıyor"

Murat Cavcav, İttifak Holding Konyaspor maçında altyapıdan yetişen oyuncuların galibiyete doğrudan etki etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Oyuncu değişikliği sayısının 5'e çıkmasının avantajını da kullandıklarını anlatan Cavcav, şunları kaydetti:

"Maçta yeni kuralın da meyvesini aldık. Maçtaki neredeyse 5 oyuncu değişikliğimiz de oyuna olumlu yönde etki etti. Hatta ikinci golümüzün asisti ve sahibi oyuna sonradan giren iki oyuncumuz oldu. Genç oyuncumuz Berat'ın golüyle kazanmak da bizi ayrıca mutlu etti. Berat, altyapımızla boşa övünmediğimizi en kritik dakikalarda gösterdi. Oyuna giren 5 oyuncunun üçü de altyapımızdandı. Altyapımızın oyun içinde bu kadar etken olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Altyapımızdan gençlerimizin zamanla sürelerinin de sorumluluklarının da artacağına inanıyoruz. Bu maçta Berat, Soner, İlker, yarın başka maçta Gökhan, Rahmetullah, Arda sahada olacak ve yetiştiği kulüp için ter dökecek."

Kaynak: AA

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