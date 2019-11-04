Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

04.11.2019 20:16
Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, devamında geniş alanda top kapma oyunu oynadı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, gol oyunuyla tamamlandı.

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.