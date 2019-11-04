Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, devamında geniş alanda top kapma oyunu oynadı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, gol oyunuyla tamamlandı.
Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.