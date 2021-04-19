Gençlerbirliği, Kayserispor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar