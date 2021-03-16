Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından dar alanda taktik çalıştı.

Fenerbahçe maçında forma giyen isimler koşu yaparken, diğer grupta yer alanlar ise tempolu koşu çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Bugünkü idmanda Giovanni Sio, Bogdan Stancu, Diego ve Mustafa Seyhan fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu