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Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kasımpaşa deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının ardından
30.06.2020 00:08 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:33
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kasımpaşa deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kötü bir oyun sergilediklerini ve hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün haddinden fazla yani oldukça kötü bir maç oynadık. Tabi burada ben her şeyden önce Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir takım, iyi oyuncular ve taktik anlayışları oldukça iyi. Fuat hocayı da tebrik ediyorum bu konuda ve başarılarının devamını diliyorum. Biz oyuna kötü başladık. Golü de yedikten sonra zaten artık tekrar gol bulmak öne geçen ve gerçekten taktiksel anlamda iyi bir duruş gösteren bir takıma karşı oldukça zordu. Pozisyonlar bulamadık, çok fazla oraları zorlayamadık. Dolayısıyla da hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Şimdi bir an önce bunların nedenlerini araştırıp, kendi içimizde çözmemiz gerekiyor. Bu durumun sorumlusu da biziz. Bu durumu çözmesi gerekenler de biziz ekip olarak. İnşallah oturup önümüzdeki Malatya maçına kadar doğru hamleleri yapmamız gerekecek. Burada herkes gibi biz de oyuncularımız da herkes üzerine düşen sorumluluğu biraz düşünüp artık doğru davranışları göstermek zorundayız. Bugünkü maç bizim takımımıza bizim kadromuza yakışmadı. Böyle bir oyunu kabul edemeyiz" diye konuştu."ALT TARAFTAKİ TAKIMLARIN HEPSİ İÇİN ZOR SÜREÇ BAŞLADI"Tecrübeli teknik adam, düşme hattının puansal olarak karıştığına yönelik soruya ise, "Alt taraftaki takımların hepsi için çok zor bir süreç başladı. Çok farklı sonuçlar, farklı oyunlar çıkabilir bundan sonrası için. O yüzden herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. Diğer takımların performansından ziyade biz oynayacağımız rakibe odaklanmalı, onu düşünmeliyiz. Çünkü bizi daha yukarılara taşıyacak olan şey oynayacağımız rakiplere karşı üstünlüğü yakalamamız. Bunu yakaladıktan sonra diğer maçların bizim için çok önemi kalmayacak ama biz bunu başarmak zorundayız her şeyden önce" cevabını verdi."5 MAÇTAN 2 GALİBİYET ALACAK GÜCÜMÜZ VAR"Haftaya gidecekleri Yeni Malatyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeleri gerektiğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Olabilir ama bazen çok zor gördüğünüz maçlar kolay da olabiliyor. Ligi görüyorsunuz. O yüzden bize 2 galibiyet yeterli olur diye düşünüyorum. 5 tane maçımız var, bunu alacak gücümüz de var, 2 galibiyet alacak gücümüz de var ama yeter yetmez onu bilemem. Ama her şeyden önce önümüzde Malatya maçımız var biz tamamen Malatya maçına odaklanıp, oradan istediğimiz şekilde dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

FUAT ÇAPA: BİZİM ADIMIZA GÜZEL SONUÇ

Hafta sonu oynanan karşılaşmalardan sonra bu maçın önemi bir kat daha arttığını ifade eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Kayserispor'un galip gelmesi, son dakikalarda Çaykur Rizespor'un berabere kalması ligin önümüzdeki haftalarda daha heyecanlı geçeceğini çok net bir şekilde gösterdi. Galip gelen takım bugün avantaj saylayacaktı. Kalan 5 haftadaki fikstürü göz önünde bulunduracak olursak 12'nci ile 18'inci takımlar arasında karşılaşmalar oynanacak. Bu da ister istemez küme düşme hattının 36-37'lere çıkartacak gibi gözüküyor. O açıdan bugünkü karşılaşma gerçekten çok önemliydi. Oyunun stratejisine gelecek olursak, Gençlerbirliği çok geniş oynayan bir takım. Kanatları değerlendirmeye çalışan bir anlayışla oynuyorlar. Bizde ilk etapta kanatları kapatmaya çalıştık. Biz de mümkün olduğu kadar merkezi orta sahada topu alıp pozisyonlar üretmeye çalıştık. Maç içerisinde de bu gerçekleşti. Doğru zamanda öne geçtiğimizi düşünüyorum. Golden sonra da çok net yakalamış olduğumuz pozisyonlar var. Maalesef bunları değerlendiremedik. Son dakikaya kadar da kendi işimizi zora soktuk. Ama diğer taraftan da oyuncularımı kutlamak istiyorum. Son 7 haftadır özellikle takım savunmasında hepsinin katkısı çok fazla. Bizim adımıza güzel bir sonuç. Kalan 5 maçımız var. Bunun 3 tanesi ligin ilk 6'sı içerisinde olan takımlarla. Bu karşılaşmalardaki eksikler doğrultusunda gelecek sezonun planlamasını yavaş yavaş yapmaya başlayacağımızı düşünüyorum.  Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu. Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği'ne başarılar dilerim. Her ne kadar maçtan önce duygularımızı kenara bıraktıysak, artık bu saatten sonra Gençlerbirliği'ne olan saygımızı, sevgimizi tekrar besleyeceğiz. İnşallah kalan maçlarda güzel sonuçlar alır ve yeni sezonda Süper Ligde devam eder" dedi.

- Ankara

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Kaynak: DHA

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