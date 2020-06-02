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Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
02.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:15

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. 

Liglere verilen aranın ardından ilk maçta İ.H Konyaspor'u ağırlayacak olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarını bu sabah yaptığı tek antrenmanla devam etti. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından koşu çalışması yapan futbolcular, günü dar alanda dönüşümlü çift kale maç ile noktaladı. 

 


Kaynak: DHA

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