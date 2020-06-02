Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Liglere verilen aranın ardından ilk maçta İ.H Konyaspor'u ağırlayacak olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarını bu sabah yaptığı tek antrenmanla devam etti. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından koşu çalışması yapan futbolcular, günü dar alanda dönüşümlü çift kale maç ile noktaladı.

Kaynak: DHA