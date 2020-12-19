Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, yarın başkent derbisinde karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, yarın başkent derbisinde karşılaşacak

19.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:28
Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, yarın başkent derbisinde karşılaşacak

Süper Lig'in 13. haftasında yarın başkent derbisinde Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Süper Lig'in 13. haftasında yarın başkent derbisinde Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak derbiyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son iki maçlarını kazanarak kötü gidişata "dur" diyen Ankara temsilcileri, yarın Eryaman Stadı'nda birbirlerine rakip olacak.

Teknik direktörlüğe Mert Nobre'den sonra Mustafa Kaplan'ı getiren Gençlerbirliği, yeni çalıştırıcısıyla çıktığı ilk 2 maçı kaybetmişti. Son iki haftada Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenen Gençlerbirliği, puanını 11 maç sonunda 11'e yükseltti.

Rakibi gibi teknik direktör değişikliği yapan MKE Ankaragücü, teknik sorumlu Mustafa Dalcı yönetiminde ilk iki maçını kazanamamasına rağmen son iki karşılaşmada 6 puan çıkardı. İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'u sahasında yenerek çıkışa geçen sarı-lacivertliler, 11 maçta 8 puan aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Gülben Ergen Acun Ilıcalı Nilgün Belgün
Spor Neymar Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, yarın başkent derbisinde karşılaşacak | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:30:56. #1.15#
title