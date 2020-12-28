Gençlerbirliği ile Kayserispor 41.kez karşılaşacak

Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'de 41.kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 15.haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşacak. 3 puan için sahaya çıkacak olan iki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 40 kez karşılaştı. Bu maçlarda Gençlerbirliği 18 kez, Kayserispor 11 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Başkent ekibi 41 gol atarken Kayserispor ise 51 gol attı.

Ankara'da oynanan 20 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü hakim. Gençlerbirliği 11 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Başkent ekibinin 35 golü bulunurken Kayserispor'un 23 golü oldu. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

2019/2020 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

2017/2018 Kayserispor-Gençlerbirliği 3-2

2017/2018 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-2

2016/2017 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Gençlerbirliği 0-2

2015/2016 Kayserispor-Gençlerbirliği 0-2

2015/2016 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-0

2013/2014 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

2013/2014 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

2012/2013 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

2012/2013 Gençlerbirliği-Kayserispor 4-0

2011/2012 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-3

2011/2012 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-0

2010/2011 Gençlerbirliği-Kayserispor 4-1

2010/2011 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-1

2009/2010 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-1

2009/2010 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

2008/2009 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-4

2008/2009 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-3

2007/2008 Kayserispor-Gençlerbirliği 3-0

2007/2008 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

2006/2007 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-2

2006/2007 Kayserispor-Gençlerbirliği 0-0

2005/2006 Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

2005/2006 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

2004/2005 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

2004/2005 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-2

1997/1998 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

1997/1998 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

1995/1996 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

1995/1996 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-2

1994/1995 Gençlerbirliği-Kayserispor 3-1

1994/1995 Kayserispor-Gençlerbirliği 3-4

1993/1994 Gençlerbirliği-Kayserispor 4-0

1993/1994 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-3

1992/1993 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

1992/1993 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-4

1985/1986 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

1985/1986 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı