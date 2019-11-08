Gençlerbirliği ile Kayserispor 39.randevuda

08.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:30

Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşacak.

Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor, bugüne kadar 38 kez Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Gençlerbirliği 17 kez, Kayserispor 10 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Başkent ekibi 39 gol atarken Kayserispor ise 48 gol attı. Ankara'da oynanan 19 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü hakim. Gençlerbirliği 10 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Ankara'daki maçlarda Başkent ekibinin 33 golü bulunurken Kayserispor'un 22 golü oldu.

Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri:

2017/2018 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 3-2

2017/2018 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 1-2

2016/2017 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 2-1

2016/2017 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 0-2

2015/2016 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 0-2

2015/2016 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 2-0

2013/2014 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

2013/2014 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 1-1

2012/2013 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

2012/2013 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 4-0

2011/2012 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 2-3

2011/2012 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 1-0

2010/2011 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 4-1

2010/2011 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 1-1

2009/2010 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 1-1

2009/2010 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 0-0

2008/2009 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 0-4

2008/2009 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 1-3

2007/2008 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 3-0

2007/2008 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 1-1

2006/2007 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 2-2

2006/2007 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 0-0

2005/2006 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 3-2

2005/2006 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

2004/2005 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 0-0

2004/2005 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 1-2

1997/1998 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 2-1

1997/1998 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

1995/1996 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 1-1

1995/1996 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 2-2

1994/1995 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 3-1

1994/1995 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 3-4

1993/1994 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 4-0

1993/1994 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 1-3

1992/1993 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

1992/1993 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 0-4

1985/1986 Gençlerbirliği-İ.M.Kayserispor 2-1

1985/1986 İ.M.Kayserispor-Gençlerbirliği 1-1

(İHA)

Kaynak: İHA