Gençlerbirliği ile Ankara Üniversitesi arasında eğitim iş birliği - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Gençlerbirliği ile Ankara Üniversitesi arasında eğitim iş birliği - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY ESPOR SPOR +

Gençlerbirliği ile Ankara Üniversitesi arasında eğitim iş birliği

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Gençlerbirliği ile Ankara Üniversitesi arasında eğitim iş birliği

Gençlerbirliği ile Ankara Üniversitesi arasında eğitim iş birliği konusunda protokol imzalandı.

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği ile Ankara Üniversitesi arasında eğitim iş birliği konusunda protokol imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, imza törenine Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ile diğer ilgililer katıldı.

Eğitim gören çocuk ve gençleri spora teşvik etmeyi amaçlayan protokol kapsamında, üniversite öğrencilerine Gençlerbirliği Spor Kulübü çatısı altında staj imkanı sağlanacak.

Protokol kapsamında gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için spora teşvik, Ankara'nın sporcu dostu şehir, spor başkenti olması gibi hayata geçirilmesi planlanan projeler konusunda da mutabakata varıldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title