Gençlerbirliği, Hollandalı sağ bek Van Beijnen'i transfer etti

31.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:28

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Hollandalı sağ bek Mike van Beijnen'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'da Barcelona'nın B takımında forma giyen 20 yaşındaki Van Beijnen'in bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildiği belirtildi.

Daha önce Hollanda'da Willem II ve NAC Breda takımlarında da forma giyen oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Kaynak: AA