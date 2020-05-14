Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürüyor Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarına devam ediyor.

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarına devam ediyor. Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde çalışan kırmızı-siyahlıların, antrenmanı gruplar halinde yaptığı belirtildi. Futbolcuların antrenmanda dayanıklılık koşusu ve pas çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Kaynak: AA