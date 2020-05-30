Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasında, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve yarım sahada gollü oyun ile başladığı bildirildi.

Antrenmanın dört kaleli ve iki kaleli maçlar ile tamamlandığı belirtildi.

Kaynak: AA