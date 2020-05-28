Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacağı açıklanan Süper Lig için hazırlıklarına devam ediyor.

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacağı açıklanan Süper Lig için hazırlıklarına devam ediyor. Kulübün açıklamasında, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koşunun ardından top kapma çalışması yaptığı bildirildi. Takımın, antrenmanın son bölümünde dar alanda taktik çalışması yaptığı aktarıldı. Kaynak: AA