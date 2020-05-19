Gençlerbirliği hazırlıklarına devam etti Gençlerbirliği bugün tek grup halinde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği bugün tek grup halinde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı-siyahlılar takım olarak çalıştı.

Isınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenman yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

İdman öncesi futbolcular 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sahada Türk bayrağıyla kutladı.

Kaynak: AA