Gençlerbirliği hazırlık maçında Levski Sofya ile karşılaşacak
AA, Musa Samur - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Bulgaristan ekibi Levski Sofya ile hazırlık maçı yapacak.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Bulgaristan ekibi Levski Sofya ile hazırlık maçı yapacak.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, milli maç nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan kırmızı-siyahlı ekip ile Levski Sofya ile 1 Şubat Salı günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Maçın seyircisiz oynanacağı bildirildi.
AA / Musa Samur - Spor