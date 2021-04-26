Gençlerbirliği, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Gençlerbirliği, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlılarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlılarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular, İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenman yaptı.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, son bölümde yapılan çıkış çalışmasıyla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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