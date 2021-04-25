Gençlerbirliği, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 38. haftasında 27 Nisan Salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 38. haftasında 27 Nisan Salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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