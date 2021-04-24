Gençlerbirliği, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 38. haftasında 27 Nisan Salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 38. haftasında 27 Nisan Salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, son bölümde çift kale maçla sona erdi.

Çift kale maçı kazanan Sio'nun takımı, Sio'nun gol sevinci olan motor hareketi ile galibiyeti kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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