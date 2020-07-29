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Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
29.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:54

Gençlerbirliği Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi. Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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