Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:22

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Neşeli geçen antrenman, üç takımlı turnuvayla tamamlandı. Turnuvada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da beyaz takımda görev yaptı.

Kaynak: AA