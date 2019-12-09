Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

09.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:28

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında iç sahada Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği tek antrenmanla günü tamamladı.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışma ve koşuyla sona erdi.

Antrenmanda, tedavisine devam edilen Erdem Özgenç, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA