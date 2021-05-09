Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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