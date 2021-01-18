Gençlerbirliği, Göztepe maçına hazır
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Gençlerbirliği, Göztepe maçına hazır

18.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:32
Gençlerbirliği, Göztepe maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşma öncesi son antrenmanını Karşıyaka Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde gerçekleştiren kırmızı-siyahlı takım, 5'e 2 top kapma oyunun ardından çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği'nde cezalı Arda Kızıldağ, Daniel Candeias ve Sefa Yılmaz, sakatlıkları bulunan Stancu ve Ayite ile çocuğu doğduğu için ülkesine gitmesine izin verilen Sio, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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