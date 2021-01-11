Gençlerbirliği, genel müdür Emrah Atasoy ile yollarını ayırdı
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Gençlerbirliği, genel müdür Emrah Atasoy ile yollarını ayırdı

11.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:48
Gençlerbirliği, genel müdür Emrah Atasoy ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, kulübün genel müdürü Emrah Atasoy ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, kulübün genel müdürü Emrah Atasoy ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Genel müdürlük görevine kadar birçok departmanda sorumluluk üstlenen Atasoy'a verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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