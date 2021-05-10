Gençlerbirliği Genel Menajeri Cem Onuk, koranavirüse yakalandı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin genel menajeri Cem Onuk'un yeni tip koranavirüs (Kovid 19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin genel menajeri Cem Onuk'un yeni tip koranavirüs (Kovid 19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Cem Onuk'a geçmiş olsun dileği iletilerek, "Göztepe maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde Genel Menajerimiz Cem Onuk'un test sonucu pozitif çıktı. Cem Onuk'un tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki