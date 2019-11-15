Gençlerbirliği, Gaziantep yolcusu

15.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:57

Türkiye 2. Kadınlar Futbol Ligi'nde zirve yarışı veren Kayseri Gençlerbirliği 5. hafta maçında Pazar günü Gaziantep deplasmanında Gazikentspor ile karşılaşacak.



Bu sezon yükseldiği Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde gösterdiği başarılı performansın yanı sıra milli takıma gönderdiği oyuncular ile ismini duyuran Kayseri Gençlerbirliği, ligin 5. haftası için deplasamana gidiyor. Gaziantep'te Gazikent takımının konuğu olacak olan Kırmızı-Siyahlı takımda moraller son derece iyi. Oynadığı 4 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak averaj ile üçüncü sıraya yerleşen Gençlerbirliği, bu zorlu deplasmandan galibiyet ile dönerek zirve yarışında yerini sağlama almak istiyor.



17 Kasım Pazar günü Gaziantep Batur Stadı'nda oynanacak olan bu önemli maç saat 12.30'da başlayacak. Maçı Gaziantep Bölgesi'nden Muhammed Mustafa Özdemir, Mehmet Eren Ulutaş ve Cennet Yalçınkaya hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA