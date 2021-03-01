Gençlerbirliği, Gaziantep maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Kırmızı-siyahlılar, bu akşam uçakla Gaziantep'e gidecek.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak haftanın açılış karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar