Gençlerbirliği, Gaziantep maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlerbirliği, Gaziantep maçına hazır

01.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:12
Gençlerbirliği, Gaziantep maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Kırmızı-siyahlılar, bu akşam uçakla Gaziantep'e gidecek.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak haftanın açılış karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Tarkan Sibel Can Cansu Dere
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Serdar Aziz Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği, Gaziantep maçına hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 19:13:35. #1.15#
title