Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Mert Nobre yönetiminde antrenman yaptı.

Başkent ekibinin akşam saatlerinde yaptığı antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken, dar alanda yapılan taktik çalışma ile devam etti. İdman, son bölümde yapılan tam sahada çift kale maç ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak