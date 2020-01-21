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Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

21.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:56
Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 19. haftasında evinde FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın başında ısınma hareketleri ve top kapma çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Halil İbrahim Pehlivan takımla çalışmalara başlarken, Stancu fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşması, 24 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

Kaynak: AA
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