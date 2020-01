Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçının ardından

24.01.2020 22:59 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:59

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HAMZAOĞLU: ÖNÜMÜZDE ZOR MAÇLAR VAR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, galibiyetin çok daha anlam kazandığını belirterek, "Öncelikle şimdi haber aldım Elazığ'da deprem 6.8 bayağı şiddetli olmuş inşallah can kaybı olmadan depremi atlatırız. İlhan başkanımızın 3'üncü yılında ona böyle zor bir maçta galibiyet hediye etmek her şeyden önce bizleri mutlu etti. İnşallah o da orada biraz olsun mutlu olmuştur. Çünkü büyük emekler sonucunda ortaya çıkardığı bu kulübün yaşaması, Türkiye örnek olacak şekilde yönetilmesi ve gelecek yıllara taşınması önemli bir durum. Bu değerli kulübü de o günlere inşallah layıkıyla taşırız. Biz ve bizden sonra gelecek olanlar hem yönetimler hem antrenörler hem oyuncular. Gaziantep takımı maçtan önce de söylemiştim. Tam deplasman, kontra atak takımı ve çok tehlikeli oyunculara sahip. Geride sağlam, kalabalık savunma yapıp hızlı oyuncularla gole gitmeyi planlayan bir takım. Bugün bizim için çok da kolay maç anlamına gelmiyordu maçtan önce. Biz bu geride kalabalık savunmayı aşmak için hafta içinde hem kanatlardan, hem şutlar hem ara pasları deneyelim diye konuştuk ve çalıştık. Zor da olsa penaltında da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu maç çok daha önem kazanmıştı bu galibiyet çok daha anlam kazandı. Şimdi buradan 3 puan alıp önümüzde Başakşehir ve Trabzonspor maçları var. Onlar çok daha zor geçecek, onlara daha güvenli hazırlanmamıza sebep olacak. Lige döndüğümüzü bugün gördük. İnşallah önümüzdeki haftalarda iyi mücadele eden bir Gençlerbirliği ortaya koyarız" dedi.SUMUDİCA: MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİKGaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 17 yıllık kariyerinde bugün olanlar başıma gelmemişti diyerek, "Bugün bu mağlubiyeti hak etmedik. Rakibimizin ilk yarıda net fırsatlar yakalayamadı. Oyunun sonunda risk aldığımızda birkaç fırsat yakaladı. 17 yıllık kariyerimde bugün olanlar başıma gelmemişti daha önce. Penaltıyı kaçırdık. Daha sonra kaleciden dönen topta golü bulduk. Muhammet biraz içeri girmiş penaltı öncesinde. VAR'a gitti hakem ve golü iptal etti. Sonrasına Kana Bıyık çok büyük bir hata yapıp penaltıya sebebiyet verdi. Kalecimiz topa dokunmasına rağmen çıkaramadı. Sonrasında bir gol bulduk. Bence santimetre bile değildi. 10 milimetre belki ofsayt, belki ofsayt değil. Bugün Allah Gençlerbirliği'nin yanındaydı. Onlar şanslıydı bugün. Bizim kazmamamızı istemdi" ifadelerini kullandı.Akşam saatlerinde merkez üssü Elazığ'da yaşanan ve çevre illerde de hissedilen deprem hakkında Sumudica, "Bugün Gaziantep'te yaşanan depremden dolayı çok üzgünüm. Gaziantep halkı ile beraberim. Umarım can kaybı yoktur. Gaziantep halkına geçmiş olsun" diyerek sözlerini sonlandırdı.

