Gençlerbirliği, Gaziantep deplasmanında
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Gençlerbirliği, Gaziantep deplasmanında

01.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:04
Gençlerbirliği, Gaziantep deplasmanında

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 9 maçı kazanamayan (7 mağlubiyet, 2 beraberlik) başkent ekibi, Gaziantep deplasmanında galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Başkent ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı 4 maçta ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Küme düşme hattında yer alan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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